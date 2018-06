Nahá Bartošová ztratila soudnost, říká Janis Sidovský

"Kam se poděl půvab tři oříšků? Můj odhad ztráty soudnosti: 100 %," píše na blogu Sidovský. - čtěte Bartošová ukázala v Egyptě poprsí



Janis Sidovský komentuje dění v českém showbyznysu

Pozastavuje se hlavně nad tím, jak celou věc komentovala v deníku Blesk samotná Bartošová. Věta "Žádný silikon, jsou pravé, klidně si sáhněte!" ho zkrátka nadzvedla ze židle. "Takový je český šoubyznys. Co hvězda, to jiná nátura. Jedna se s bulvárem po právu soudí, druhá se mu vystavuje. A ty třetí si hlídají, aby si s ním vůbec nezadaly," doplňuje Sidovský.

Blog iDNES.cz Celý článek Janise Sidovského čtěte zde

V blogu iDNES.cz, do kterého pravidelně přispívá svými názory, se tentokrát vrací i ke kauzám, které se týkaly Venduly Svobodové, Heleny Vondráčkové či herce Lukáše Vaculíka, který se u soudu chce zbavit nařčení, že je homosexuál.

"Lukáš Vaculík, jehož herectví si vážím od mala, měl podle mě využít práva na odpověď a poskytnout pár rozhovorů s rodinnými fotografiemi, které by obavy fanynek rozplynuly. Nevěřím, že by nějaký producent Lukáše neobsadil na základě článku v bulváru a pokud ano, měl by teď svůj diskriminační postoj Lukášovi u soudu dosvědčit," radí známému herci Janis Sidovský.- čtěte také Nejsem gay, hájil se u soudu herec Lukáš Vaculík