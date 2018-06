Nahá a svůdná Kristelová. Pánové, tohle tělo je k mání

Lechtivé snímky vznikly na venezuelském ostrově Isla Margarita a jejich autorem je Vladimír Štross. Focení vyšlo na rovný milion, tolik ale Kristelová za svoji nahotu zdaleka neinkasovala - podle našich informací dostala za nahotu čtvrt milionu. - Jak celé focení probíhalo, se dočtete zde



Kateřina Kristelová při focení ve Venezuele

Paradoxně si tak trochu i za odhalení intimních partií svého těla vysloužila rozchod se svým přítelem, hokejistou Lukášem Filipem, s nímž chodila sedm let a měli se letos brát. Hokejista totiž z focení do pánského časopisu nebyl nadšený. "Moc se mu to nelíbilo, ale komentoval to tak, že dokud nebudeme manželé, rozhoduju se sama za sebe," říká Kristelová. - Čtěte, jak Kristelová okouzlila Venezuelu a dostala nabídku k sňatku



Za rozchod může také fakt, že fotbalista dostal angažmá ve Francii a milenci se museli na půl roku odloučit. "Láska nějak vyprchala," přiznává moderátorka. V současné chvíli už bydlí každý zvlášť, ale slíbili si, že zůstanou přáteli.

Kristelová je teď vidět téměř na každém večírku, podle svých slov zapíjí žal, rozchod po sedmi letech přece jen bolí. Chybět nebude ani v Solidní nejistotě 25. června, tam bude ostatně hlavní hvězdou. Její přátelé Josef Vojtek, Sámer Issa a Roman Anton pokřtí červencové číslo Playboye, v němž je Kristelová svůdná a vyzývavá.

