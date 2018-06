Nagy pokřtil nové album za asistence krásných žen

"Nejsvětlejší bod je vždycky, když se zamiluju. Netýká se to hudby, protože hudba je jen prostředek k tomu, aby se člověk zamiloval. Dostal jsem strašně krásný mail, kde pán psal, že se se svojí manželkou milují při mých písničkách, a proto je mají rádi. A to je důležité, pro kariéru zpěváka, pro život písničky a pro lásku," uvedl Peter Nagy. Jestli je on sám momentálně zamilovaný, ale odmítl prozradit. "Já mám vždy světlý bod, snažím se. A tady to odstřihnu," usmíval se tajemně Nagy.

"V písni So mnou nikdy nezostárneš jsem vykřikl, že věk je jenom číslo. Já to nevnímám, žiju souvislý tok pozitivních zážitků. Byly i ty zlé, ale na ty velmi rychle zapomínám," prozradil Nagy, který svoji oslavu a zároveň křest alba pojal komorně při ochutnávce skvělého sushi a vína. Nechyběly ani krásné ženy. "Co se týče sushi, rád ho jím, ale neumím ho balit. Umím balit holky, ale sushi ne," vtipkoval Nagy.

O slovenském zpěvákovi je známo, že kromě muziky se věnuje také fotografování. Své dvě profese střídá podle momentální inspirace a naladění. "Je pravda, že jsem půl roku nedržel fotoaparát v ruce. Naposledy jsem ho držel před měsícem, když jsem si fotil obal desky. Ten jsem si vyrobil sám, protože jsem si vymyslel, že tam bude jedno křídlo černé a druhé bílé, podle názvu Labutě a havrani. Je to prolínání dobra a zla," dodal Nagy.