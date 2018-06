Nagy: Holky se mi nabízejí samy

FOTOGALERIE

Ve středu v pražském baru Solidní nejistota zahájil zpěvák svou už v pořadí šestou výstavu za uplynulé dva roky.

"Přihlásilo se mi například děvče, které moc stálo o to, abych ji fotil, že by byl na ní její tatínek moc hrdý. Měla odvahu. Je to ta dívka na fotografii, která skáče nahá uprostřed silnice přes švihadlo," vypráví Nagy jeden z příběhů, které mu jeho koníček servíruje.

Série snímků nazvaná Girl Power vznikla v loňském roce a je základem pro kalendář na příští rok. Měl by být kromě Česka a Slovenska k dostání i v Německu, Švýcarsku a Rakousku. Část kolekce vznikala na Kanárských ostrovech, část v Praze a některé na Kubě.

"Nafotit dobře pěknou ženu, to je dílo přírody a profesionální zručnosti. Nejtěžší je ale najít nápad," vysvětlil Peter Nagy, který dbá na to, aby měly záběry erotickou atmosféru. Moc rád prý fotí s vodou a větrem. Právě kvůli myšlence je ochoten téměř cokoliv. Lodní šroub, který sekunduje na jednom ze snímků, koupil například za tři tisíce korun v bazaru.

Nagy fotí nejraději dívky "v andělském věku", kdy jsou pyšné na své tělo, ale ještě se svou krásou nekalkulují. "S celebritami nefotím. Odvádějí pozornost právě od toho nejdůležitějšího - od nápadu," tvrdí.

Krásné dívky prý začal fotit už v pubertě. "Fotil jsem je očima, protože jsem neměl foťák." Modelingové fotografii a počítačové grafice se věnuje osm let, vystavuje od roku 2003. "Jsem amatér, stále se učím," přesvědčuje okolí, i přesto, že mu snímky otiskl i časopis Playboy v české, ruské i brazilské mutaci. Jeho fotografie zdobila také titulní stranu české verze jubilejního čísla k padesátému výročí založení časopisu. "Líbil se jim nápad, že vyfotím děvče, které si ve zkušebně zkouší nástroje," vzpomíná Nagy.

Rozruch vzbudila svého času také zpráva, že nahá pro něj pózovala i jeho přítelkyně, profesionální modelka Monika Hrabovčáková. "To byla novinářská kachna," řekl zpěvák. - více zde

"Za těch pár let mezi krásnými ženami jsem získal fotogenické cítění. I když porota například při soutěži Miss vybere pěknou holku, na fotografiích už tak půvabná není, zatímco u obyčejné to může být naopak." Velmi krásná a fotogenická je podle něj herečka Liv Tylerová nebo Goldie Hawnová. Z českých tváří ho fascinuje herec Jiří Kodet. "A samozřejmě paní Jana Brejchová, to je česká Brigitte Bardotová," uvedl Nagy.

Zpěvák vystudoval filozofickou fakultu v Prešově. V roce 1983 založil kapelu Indigo a o tři roky později zvítězil v anketě Zlatý slavík o nejpopulárnějšího zpěváka. Nyní vystupuje v sólových pořadech i společně s kapelou, v níž ho doprovázejí muzikanti mladší o celou generaci. Dvacet let ve světě populární hudby oslavil loni v listopadu koncertem ve Velkém sále pražské Lucerny. Na letošní rok chystá turné po velkých českých a slovenskýcm městech spolu s Jožo Rážem a Vašo Patejdlem.