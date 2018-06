Nadržený Jindra strčil penis do sádry

FOTOGRAFIE ZDE

Saša už není pro Moniku

Tereza Pergnerová dnes přivítala ve studiu ex-VyVolené Martina, Sašu a Rosťu. Dorazit měla také Regina, ale ta se na to (prý kvůli vyčerpání) trochu vykašlala. Všichni byli v pohodě a Saša přiznal, že před čtrnácti dny poznal velmi zajímavou dívku Míšu. Mohla by z toho být prý i láska. To Moniku čeká studená sprcha, až vyjde ven z vily. Nečekaná "láska" ale vznikla mezi Martinem a Rosťou. Kluci už si shánějí společný byt v Praze a Saša jim už vybral dokonce postel.

Emil "letí" po Vladkovi, ten by zvracel

Hned od rána se Emil k Vladkovi začal chovat dost divně a předhazoval mu jeho homosexualitu. Při oblékání na něho nechutně vystrčil zadek, a pak ho všemožně ošahával. Zhnusený Vlado to samozřejmě kontroval: "To je hnus!... Každej má nějakej sexus, ale ty... Běž do háje, Emile! Ty máš navíc takovej vošklivej zadek, neforemnej."

Při plnění úkolu se pak do sebe pustili ještě víc. Všechny vytočil Jindrův tajný a velmi pekelný plán. Od štábu si nechal poslat dopis, že když nemají s Michalem úkol, tak pojedou na výlet. Samozřejmě jen naoko, hráli karty a popíjeli becherovku. Otrávený Vladko spustil na stále provokujícího Emila ostrou palbu, že pořád jen kecá a už ho to nezajímá. "Člověk se smát nemůže, protože tys mě vyždímal úplně energeticky... Emile, přestaň mě plácat po prd.., protože jsem gay a zvracel bych." Když Emča nereagoval, napral do něj plný nábojník: "O tebe bych venku v životě nezakop. To, že na mě vystavuješ svůj hnusnej zadek, ze kterýho trčí čtyři chlupy, se mi hnusí!"

Jindra myslí na stáří, nechal si odlít penis do sádry

Odpoledne se ve vile dělalo umění. Přišel sochař s asistentkou, ale ne ledajaký. Tento tvořil pouze odlitky lidského těla. Kačenka se odmítla stát modelem a odvážila se jen Monika. Při odlévání svého poprsí a pupíku si nechala nedobrovolně udělat také depilaci. Asi to dost zabolelo. "Holka, ty seš chlupatá," konstatoval suše umělec.

Pak přišel na řadu Jindra. A to byl fakt "hustej fičák". Jindra stáhl boxerky, promnul a uvolnil "nástroj" a řádně promazal krémem, aby nedošlo k uskřinutí v sádrovém bloku. Všichni byli z jeho počínání dost v šoku. Nejvíc Michal a Vladko, ty strnuli v úžasu a nedokázali ze sebe vydat nic než chrčení. Umělec nejprve nahazoval sádru do rozkroku lžící jako omítku, ke konci se pro jistotu zeptal: "Topí, nebo netopí?" A sám si odpověděl: "Na kulkách to bude topit!" Pro neznalé, sádra při tuhnutí vydává dost tepla!!! Sádra netopila, ale problémeček se objevil. "Já jsem tam za něj upevněný," skuhral Jindra, když se v sádře zapříčil. Nicméně zatáhl pořádně a byl venku "natošup". "Ukaž, jestli nám tam něco zbylo!?" lekl se umělec. Inu, dobrá věc se podařila a Jindrova manželka se jistě nemusí ani na stará kolena bát, že by nějak strádala.