Naděje pro lidi, co potřebují pomoc

Lidmi v nouzi nejsou jenom bezdomovci, jak se mnozí mylně domnívají. Jsou to i ti, kteří přišli o práci, rozpadla se jim rodina, zadlužili se, propadli drogám nebo alkoholu, propuštěnci z vězení, nebo ti co odešli z dětského domova a sami se neumějí zařadit do normálního života. Naděje jim usnadňuje začátek. Její program má více stupňů. Pro první kontakt s "klientem" slouží Středisko pomoci na Bolzanově ulici (tzv. nultý stupeň) Bezdomovci zde dostanou třikrát denně najíst, můžou se zde osprchovat, dostane se jim čistých šatů, lékařského ošetření… Naděje jim pomůže najít práci, vybavit doklady, jednat s úřady…, a to všechno bez nároku na odměnu. Jakmile se více ochladí, otvírá se noční provoz. Přijde nám sem 80- 120 lidí, kteří nemají kde spát. Skutečně to není žádný luxus. Sedí na tvrdých židlích s hlavami opřenými o stůl. Ale je tu 20 °C, zatím co venku mrzne," popisuje situaci vedoucí střediska pan Švára. Na dlouhodobější ubytování si bezdomovci přispívají. První tří týdny po 5 korun za noc, později cena stoupne na 15 korun, co ale zdaleka nestačí ani jen na provozní náklady. Taky se musí zvažovat, komu ubytování poskytnout a komu ne, protože poptávka výrazně převyšuje možnosti Naděje. Rozhoduje potřeba a naléhavost, tvrdí pan Švára: "Když je venku mínus 10 °C a v sanitce přivezou člověka jenom v ponožkách a slipech a i to se už stalo, a ti páni jej v gumových rukavicích vystrkují ven, aby se náhodou neušpinili, je naléhavost rozhodně větší, než když se tady ukáže paní se zlatými prsteny na ruce, se spoustou kufrů, které chce odnést dovnitř."

Dobročinnost Naděje nelze zneužít zdaleka tak jednoduše, jak by se mohlo zdát. Pracovníci mají rozvětvený systém spolupráce se sociálními úřady, které jim pomáhají údaje ověřovat. "Jistěže někteří důchodci využívají, že se zde můžou zadarmo najíst. Dva- třikrát je necháme, ale když se u nás objevují pravidelně, zjistíme si, jestli naší pomoc skutečně potřebují. V zásadě však lidem věříme, alespoň zpočátku," říká vedoucí střediska.

V naději pracují vesměs kvalifikovaní odborníci. Dobrovolníci můžou pomoct nanejvýš při třídění šatstva. Při styku s klientem je nutno vyznat se v právním systému, řeší se oblasti rodinného, majetkového i pracovního práva… Posuzuje se například, jestli byly důvody výpovědi oprávněné, anebo se pomáhají vybavovat důchody, doklady a na to i sebevíce horlivý laik nestačí.

Naději se v její činnosti výborně daří, o čemž svědčí množství "klientů", které vyřadila ze své současné kartotéky. Přesto se jim některé případy notoricky vracejí. "Pendlují mezi vězením a střediskem. Lidem, kteří 10 let nepracovali, se těžko zvyká. Hledáme pro ně pracovní příležitosti, aby znova dostali chuť něco dělat. I když pracují jenom půl hodiny denně, přece jen je to pravidelná činnost. Nesmějí si zvyknout, že všechno dostanou zadarmo," vysvětluje strategii střediska jeho vedoucí.

V poslední době výrazně narůstá počet nových "klientů". Naději zásobuje i Kancelář prezidenta nebo ambasády zemí, jejichž občané byli okradeni a oni zatím nevědí, co s nimi dělat.

Naděje má ve své kompetenci více projektů. Např. pomoc mladým závislým na drogách, azylové ubytování pro matky s dětmi, dům pokojného stáří pro bezdomovce… Financovaní je trojího druhu: státní granty, granty od města a sponzoři, kteří jim poskytují peníze na základě nějakého projektu. Kromě toho samozřejmě přispívají individuálně dárci, kteří jednak věnují peníze, jednak do střediska přinášejí šatstvo, deky, ložní prádlo… Přispět je možné na účet: ČSOB v Praze, č. 316012163/0300