Naděje a pohlazení Marie Svatošové

MARIE SVATOŠOVÁ • Odkud jsem

Přes třicet let žiji v Praze, ale Pražanka nejsem. Kořeny mám ve východních Čechách a s přibývajícím věkem jejich význam doceňuji čím dál víc. • Čím vším jsem byla

Prvních osm měsíců jsem byla s velkou láskou očekávaným prvorozencem. Poté dvoukilovým nedonošencem a teď jsem důchodcem. No a mezi tím rok zdravotní sestrou a zbytek života lékařkou. Posledních třináct let se točím kolem hospiců. • Co se mi v životě asi nejvíc povedlo

Jestli si myslíte, že ty hospice, tak jste vedle. Ty tu klidně mohl ze země vydupat někdo jiný. Ale co za mě (a za nikoho) nemůže udělat nikdo druhý, to je práce na sobě samé. Nejvíce si cením toho, že se mi podařilo uhájit si vnitřní svobodu. Nejen za totality, ale i v dnešní konzumní společnosti. Prostě nenechat se koupit, nenechat se zastrašit. Možné to je, ale chce to denně trénovat na drobnostech. Vyskočit, když zazvoní budík. Je vám odporný pajšl - překonat se a sníst ho. Bojíte se myši - přemluvit se a neutéct. A taky nemuset mít všechno, co vidím a co mají druzí. Radovat se z maličkostí. • Můj nejbližší velký úkol

Žít naplno každý zbývající přítomný okamžik a pak šťastně umřít. Šťastně - tím myslím s čistým svědomím a s čistým stolem, prostě se splněným úkolem.