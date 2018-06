Nadané dítě má vyrůstat mezi tóny

Je vztah k hudbě spíš zapsán v genech, nebo je výsledkem výchovy?

V první řadě se dědí - i když není pravidlem, že by se dítě nadaných rodičů muselo stát muzikantem. Řekla bych, že vztah k hudbě je ze tří čtvrtin dán geneticky a jedna čtvrtina zbývá na výchovu.

Jak ji nepromarnit?

Vychovat k muzice se dá hlavně tím, co dítě slyší doma v nejranějším dětství. Hudbu, která u nás doma zněla, si pamatuju dodnes a pořád mě ovlivňuje. Co vám rodina do čtyř let dá, to vám zůstane.

Kdy se hudební talent začne projevovat?

Už ve dvou letech, když dítě dokáže přesně intonovat. Bylo to tak u mé dcery a podle vyprávění příbuzných i u mě. Ve dvou třech letech se už pozná i rytmické nadání. Nadané dítě by si odmalička mělo stále s někým zpívat. Nejlepší podle mě je přivést je k pianu, aby si prstem, třeba neuměle, hrálo. Důležité je v něm vztah k hudbě pořád udržovat. Leckde ovšem dají už čtyřleté dítě na něco učit, ale to je, myslím, moc brzy.

Někteří rodiče si myslí, že pokud sami sluch nemají, mohli by svou hudební výchovou dítěti spíš uškodit. Mají pravdu?

Je moc málo lidí, kteří opravdu nemají sluch. Každý dokáže svému dítěti zazpívat písničku, a když dítě cítí melodii, umí si ji samo dotvářet. Někdy maminka trochu falešně doprovází perfektně intonující dítě - i takový dvojhlas zní roztomile. Nikdo by prostě neměl dítě odbýt tím, že mu pustí magnetofon.

Jak se pozná, který nástroj je pro dítě ten pravý?

Jsem přítelkyní klávesových nástrojů nebo kytary, tedy harmonických nástrojů. Zobcová flétna, s níž děti často začínají, mi připadá pro talentované dítě málo.

Jak ale klukovi či holčičce hraní nezprotivit?

První rok nebo dva bych byla tvrdá, pak už bych ale dítě nenutila - tím by se mu nástroj opravdu mohl znechutit. Je tu ovšem ještě jedna důležitá věc: vybrat dobrého profesora. Děti jsou většinou nadšené, těší se, že se začnou učit třeba na kytaru, jenže pak pořád opakují stupnice a později začnou koncertní kytaru, což je brzy otráví. Dítě, které dokáže improvizovat, obvykle u nástroje vydrží spíš než to, které jen kouká do not. Je na profesorovi, aby improvizační talent našel.

Může si dítě zkazit vkus tím, co poslouchá?

Takových dětí je dneska spousta. Že by si zkazily vkus, to je moc silné slovo, ale ztratí chuť poslouchat melodii, ztratí trpělivost ji hledat. A protože člověk je od přírody líný, tak u toho zůstanou... Kvalitní rocková hudba určitě nikomu vkus nezkazí, ale děsí mě hudba typu rap, hip hop nebo heavy metal, kde je hudební složka v pozadí.

Líbilo se vám, co v období dospívání poslouchala vaše dcera?

Vůbec ne. Poslouchala třeba Visací zámek...

A teď?

Docela brzo, asi v patnácti, si začala pouštět černou muziku, tedy to, co mám ráda i já. Měla prostě dobrý základ...