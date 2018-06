Naďa Urbánková zanevřela na sex

"Musel by být hodně starý, musel by na mě přepsat celé konto, nesměl by mě obtěžovat sexem, to už ani nevím, co je. Já si jen vybavím, že je to německy šest," zasmála se Urbánková.

"Muže mám ráda. To, co se stalo v mém životě, za to nemůžou. To je moje věc. Já jsem zvorala spoustu věci, špatně jsem si vybrala, asi jsem nebyla právě včas na správném místě," tvrdí zpěvačka, která je teď ve společnosti často vídána se svou dcerou, která se vydala v matčiných šlépějích.

Naďa o ní říká, že je velice talentovaná a předpovídá jí slibnou kariéru. Zároveň trochu lituje, že na vnoučata si tím pádem bude muset asi ještě počkat.

Po rozvodu a stále nekončících majetkových tahanicích se Naďa Urbánková opět naplno věnuje práci. Chystá velké turné po Slovensku a moc se na něj těší. Do své show zařadila známé hity jako je Vilém peče housky, Závidím nebo Blonďák s červenou bugatkou. Kdysi je zpívala s Country Beatem Jiřího Brabce a sklízela ohromné ovace.

Na cestách jí dělá společnost pes Rex, čistokrevný maďarský ohař. "Rozmazluju ho, spí v posteli, pokud to jen trochu jde, beru ho všude sebou," podotkla Naďa Urbánková.