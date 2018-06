VIDEO: Říkám jí bubák, promluvila Naďa Urbánková o rakovině. A zazpívala

Chvíli po zahájení přerušilo povídání zvonění telefonu. "Nezlobte se, musím to vzít," řekla Naďa Urbánková. Přítomným se ihned omlouvala. "To nebyl žádný známý, ale pan farář ze Želiva. Zemřela maminka mé sousedky, kterou mám moc ráda," dodala smutně.

Poté se rozpovídala o tom, kvůli čemu na setkání přišla. Co jí rakovina, kterou jí zjistili před třemi lety, dala.

"Mám jiný pohled na svět. Člověk opravdu neřeší hlouposti nebo nějaké pomluvy, které tu bohužel jsou. Tehdy mi řekli, že to, kolik mám času, je jen na mně," vyprávěla posluchačům v jihlavské nemocnici Urbánková.

"Řekli mi tři faktory, díky kterým by mohla být léčba úspěšná. Podle nich se v mém věku nemoc většinou už tak rychle nerozšiřuje, nádor navíc nebyl uvnitř, měl by se dát tedy lépe odstranit. Pak mi řekli, že je dobré, že jsem příkladná optimistka," řekla Urbánková.

Nebojte se o nemoci mluvit, vyzvala Urbánková

A snažila se i povzbudit. "Přijela jsem, abych ukázala, že rakovina není věc, za kterou se ženy musí stydět. Ony kolikrát třeba po koncertu přijdou a šeptají mi, že ji prodělaly. Vždyť můžete mluvit nahlas, nestyďte se, říkám jim," vyzvala Urbánková.

"Rakovina je strašné slovo. Je to strašák, kterého se každý bojí. Já jí vymyslela název bubák," dodala.

Urbánkovou si v nemocnici spletli s uklízečkou

"Vyšetření jsem si dala k sedmdesátým narozeninám. Ani ve snu by mě nenapadlo, že mi ji vážně najdou," uvedla. Její první myšlenka prý byla, jak tuto zprávu vezme její dcera.

"Na to, jak je drobná, tak je to silná ženská. Řekla mi, mami, to zvládneme. Celou dobu při mně stála a absolvovala to se mnou. Až později se mi svěřila, že týden po mém oznámení proplakala. Ale nechtěla, abych to věděla," dodává zpěvačka, která má v tuto chvíli vyšetření v pořádku.

Podle ní je hlavní neházet flintu do žita a myslet optimisticky. A tak zpěvačka nešetřila ani vtipnými příhodami z doby, kdy s rakovinou bojovala v jihlavské nemocnici.

"Tehdy mi mluvčí nemocnice předala dopis. V něm stálo, že dlužím tři sta tisíc. Byla jsem z toho v šoku. Pak mě napadlo, proč by mi někdo psal zrovna do nemocnice," vyprávěla Urbánková.

"Pak se ukázalo, že před deseti lety v nemocnici pracovala uklízečka, co se jmenovala jako já. Pak někam zmizela. Ona byla tím, kdo dlužil tři sta tisíc. Takže to skončilo dobře," řekla s úsměvem Urbánková.

Léčbu si zkracovala zpěvem

Přítomným zpěvačka popsala chvíle léčby. "Místa, která se budou ozařovat, se prvně malují. Já pana doktora prosila, ať mi ta ozařovací potvora hlavně nezasáhne hlasivky, ať můžu zpívat. A jemu se to povedlo, i když si s tím malováním dal práci. Postupoval milimetr po milimetru," pochválila lékaře herečka.

"Já si to zkracovala modlením nebo zpěvem," říká Urbánková. "Hlavně nesmíte myslet na to, že se děje něco špatně," upozornila nakonec.