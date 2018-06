Naďa Urbánková je vážně nemocná, má rakovinu prsu

Na svou nemoc přišla Urbánková vlastně náhodou. "Bude mi teď sedmdesát, a tak jsem si řekla: holka, cítíš se v pohodě, ale přece jen už máš nějaký věk. Měla by sis nechat zkontrolovat, jak na tom opravdu jsi. Musím se přiznat, že se mi moc nechtělo. Je známá věc, že jak se člověk dostane felčarům do rukou, vždycky mu něco najdou. Ale na druhé straně jsem bývalá zdravotní sestra a vím, že prevence má smysl," popsala Urbánková své myšlenkové pochody. "Všechno vypadalo dobře, kamarád doktor, který jezdí k nám do Želivi celebrovat jako premonstrátský jáhen, mi ale doporučil, abych šla i na mamografii. A tam mi záhy zjistili, že mám karcinom v obou ňadrech. A navíc i dosti agresivní," přiznala vzápětí.

Přesto, že taková zpráva změnila celý její dosavadní život, přiznává zpěvačka, že celou situaci zvládla s klidnou hlavou. "Samotnou mě to překvapilo. Nebrečela jsem, nehroutila jsem se, jen jsem se zcela věcně zeptala, kolik mám času. Hned jsem si totiž vzpomněla na dceru a další mé lidičky, kteří mě potřebují. A bylo mi jasné, že od této chvíle musím zacházet se svými dny a hodinami opatrněji," řekla Urbánková.

Někdejší pětinásobná zlatá slavice podle ujištění lékařů není v bezprostředním ohrožení života. "Doktoři mě naštěstí uklidnili, že tak horké to zase není. Můžu se uzdravit, co nejdříve ale musím jít na takzvanou ablaci. Zkrátka přijdu o obě prsa a čeká mě asi i chemoterapie. Ale šanci mám. Jednak už jsem přece jen starší ročník, a v takových případech prý ten vetřelec, co mi požírá tělo, pracuje pomaleji. A v můj prospěch prý taky mluví to, že rakovina nezasáhla mízní uzliny," doufá Urbánková v uzdravení.