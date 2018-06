Nad tajemstvím Grety Garbo visí i nadále otazník

Pověsti o lesbickém románku rozpoutala Acosta, když ve svých pamětech napsala, že si s Gretou Garbo vyměňovaly vášnivé dopisy a koupávaly se spolu nahé.

Sbírka, kterou blízká přítelkyně Grety Garbo, scenáristka Mercedes Acosta, darovala před čtyřiceti lety Rosenbachovu muzeu a knihovně ve Philadelfii, obsahuje pětapadesát listů, sedmnáct pohledů a patnáct telegramů.

Monitorují jejich osmadvacetileté přátelství, ale v žádném případě nenaznačují, že by kdy byl mezi oběma ženami jakýkoliv milenecký vztah.

„Nevidím nic, co by svědčilo o lesbickém poměru, řekla Gray Horanová, praneteř Grety Garbo. „Já jen vím, že se pratetička zajímala o muže," řekla.

Životopisci i historikové doufali, že listy osvětlí vztah mezi herečkou a její přítelkyní. Mercedes Acosta darovala dopisy Rosenbachovu muzeu s tím, že se nesmí otevřít nejmíň deset let poté, co obě dvě umřou.

Acosta zemřela v roce 1968, zatímco Švédka Greta Garbo žila téměř padesát let v ústraní. Od její smrti vypršelo přesně deset let letos 15. dubna.

Dopisy popisují dlouholeté přátelství, kterému se jednou dařilo lépe a jindy hůř, ale není možné charakterizovat ho jako zamilovanost nebo vášeň, řekla Gray Horanová.

I na fotografiích, na kterých Mercedes Acosta zachytila Gretu Garbo nahoře „bez", je herečka otočena zády k přístroji.

Dopisy, které Garbo psala ve formě jakýchsi dětských čmáranic, vyjadřují pouze, jak se cítila nešťastná, jak otřesná se jí jevila její profese a jak zmatený je její život. Jeden z dopisů Acostě říká: „Nejsem stejná jako ty.

„Samotný fakt, že se v dopisech neobjevuje nic jako "Miluji tě" nebo "Potřebuji tě"," mluví sám za sebe, řekla Karen Swensonová, životopiskyně Grety Garbo. „Mercedes by přeci něco podobné vyžadovala a jistě by to také uvedla ve své Bibli."

Přesto visí nad vztahem Grety Garbo a Mercedes Acosty nadále otazník. Obě ženy k sobě měly velmi blízko. S přestávkami udržovaly přátelství od roku 1931 až do roku 1959. Životopisci, historikové a členové rodiny se roky nemohou domluvit, jestli byly milenkami, nebo ne.

De Acosta jednou prohlásila, že měla milostný vztah jak s Marlene Dietrich, tak s tanečnicí Isidorou Duncanovou i s Gretou Garbo.

Asi polovina dopisů Grety Garbo psaných Mercedes Acostě bude od úterý 4. června v Rosenbachově muzeu ve Filadelfii k dispozici veřejnosti.