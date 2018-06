Náčelník Okima alias Miloslav Stingl

Odkud jsem Narodil jsem se 19. prosince 1930 v Bílině, otec byl horník, později důlní technik, matka v domácnosti. Oba mě v mých zájmech silně podporovali. Vyrostl jsem v Karlových Varech, které pokládám za své město. V roce 1954 jsem získal doktorát práv a v roce 1959 doktorát filozofie na Karlově univerzitě. Od roku 1962 do začátku sedmdesátých let jsem pracoval v Ústavu pro etnografii a folkloristiku Akademie věd. Od té doby jsem ve svobodném povolání. Mé životní krédo zní: Maluna o na aupani a pau o ke ola o ke kanaka. Nade všechny národy je lidství (polynéské rčení). Jsem čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapů. Čím vším jsem byl Etnografem, cestovatelem a spisovatelem. Projel jsem asi 140 zemí, v nichž jsem se zajímal o to, jak místní společnosti fungují a co produkují, tzn. jaká je jejich kultura. Co se mi v životě asi nejvíce povedlo Můj život. Vydal jsem 240 knih ve 30 jazycích, které dosáhly nákladu 16 milionů výtisků. V archivu mám pět set hodin filmového materiálu a doufám, že se najde někdo, kdo ho zpracuje. Třicetidílný seriál s ním natočila německá televizní stanice ARD. Můj nejbližší velký úkol Mám v hlavě několik knížek a jednu z nich právě píšu. Víc k tomu neřeknu, neboť jsem pověrčivý.