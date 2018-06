Načapali jsme Paroubkovu milenku s podvazky u kolen!

(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Autor: MAFA: Jan Zátorský

Petra Kováčová vyhrála na blogu iDNES.cz minisoutěž "Zoufalých manželek politiků" jako ta nekrásnější z nich. - více zde Ze snímku je ale především patrná její snaha o harmonii se vzhledem svého přítele - jen si všimněte těch modrých náušnic, které jsou přesně v odstínu expremiérovy košile!



(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Autor: MAFA: Jan Zátorský

Kostýmek Mgr. Kováčové ukazuje, že se v prostředí politiky už nějakou dobu pohybuje - byť ne aktivně. Pochopila, že oblečení musí být neurčité barvy (ano, nejlépe šedé) a záhadného materiálu.

Případ třetí:



(Po rozkliknutí získáte větší formát snímku)

Autor: MAFA: Jan Zátorský

Nejraději bych to vyjádřila jen šesti písmeny: Co to je? Málokdy se u nás podaří načapat někoho s podvazky u kolen. Nesnaží se Paroubkova nová láska do toho nudného světa předvolebních slibů, zákoníků a novel přece jen vnést trošku vzrušení? Nebo je to dárek od bývalého předsedy vlády a slečna Kováčová měla takovou radost, že si jej oblékla tak, aby ho všichni viděli? Jako když dostanete drahé hodinky, ne?!

Kdo má podle vás lepší módní vkus? Hlasujte!