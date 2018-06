Nabídky na známost dostává Nina denně

"Hlavním důvodem, proč jsme se na tuhle práci s kamarádkou daly, byly peníze. Teď jsme spokojené," pochvaluje si Nina, která je úterním hostem redakce iDNES.



Nina o sobě raději leccos tají. Prozradila jen, že pochází z velkoměsta, že vystudovala hotelovou akademii a v oboru pracovala rok. K práci v erotickém klubu ji zlákala kamarádka. "Vystřídala jsem několik klubů, ale nic lepšího, než je tenhle, jsem nepoznala ani v zahraničí," svěřuje se Nina.

Žádné specializace v klubu nejsou, každá dívka dělá v rámci pravidel všechno. "Nejraději mám, když mi zákazník masíruje záda," směje se Nina. "To vydržím třeba i hodinu." Lásku, city, si prý na pracovišti nemůže dovolit. "Ani mě to ale nechybí. Mám svého přítele, který ví, co dělám. Neplete se mi do mé práce a já se ho zase neptám na jeho ženu," přiznává otevřeně.

Plány do budoucna nějaké Nina má, ale zatím je prozrazovat nechce, prý se jí stává, že vyslovené plány se jí obvykle nesplní.