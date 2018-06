Na zubní kartáček není nikdy brzy

Je zbytečné čekat až na dobu, kdy dítě pochopí princip výplachu úst a plivání. Rodiče se mohou do drogerie vydat hned poté, co si cestu prorazí první zoubek. Koupí-li nemluvněti kartáček s nejměkčími štětinami, mohou s ním nateklé dásně jemně masírovat. Úleva od tlaku a bolesti rostoucích zoubků je tak znatelná, že se dítě obvykle ochotně samo chopí násadky. Čištění zubů se pro něj postupem času stane příjemnou a samozřejmou činností. Zubní pasta však patří na kartáček až tehdy, když ji dítě přestane polykat, tedy mezi druhým a třetím rokem. Pak by si také mělo zvolna osvojovat i správný způsob zacházení s kartáčkem: zoubky se čistí odshora dolů, respektive od dásní směrem k okrajům zubů.