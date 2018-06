Na VyVolené přišlo jaro

Kdepak, neunikl. Lehké to mít nebude a myslím si, že Dana může začít připravovat nedělní oběd pro dva.

Příroda se probouzí, všechno krásně pučí a z rekapitulace bylo cítit, že se blíží máj – lásky čas. To, že má Marcy ráda „hovado z Hrotovic“ se vědělo už dříve. A dnešní sestřih napověděl, že se Karin nejspíš zakoukala do Tonyho.

Možná je to důsledek jejich společného pobytu v sauně, možná je to jenom náhoda, že po sobě pokukují, když ostatní spí. Anebo je to jen perfektně odvedená práce střihače. Kdo ví. Jen jedno je jisté. Tony je pro Karin vilový sexidol.

Včerejší den ve vile začalo proroctvím Karol. „Já nevím proč, ale mohli by nás dneska nebo zítra někam vzít.“ „Teda jestli bude tvoje tušení správný, tak tě ulíbu k smrti.“ Pluto ani netušil, jak nahrál štábu na smeč a v oznámení, že Tony s Plutem jdou ven, byla zmínka právě o jeho slibu. Karol naštěstí přežila.

Tony s Plutem se těšili na výlet jak malí kluci, dokonce spekulovali o tom, kam je štáb vezme. Hory Tony zamítl: „Ty bys tam vypadal jak kokosy na sněhu!“ Nakonec se zas až tak velký výlet nekonal. Oba dostali mikrofon a možnost ovládat jednoho člověka ve vile pomocí vysílačky.

Jako první se stala loutkou Marcy. Tony s Plutem ji okamžitě začali vmanévrovávat do intimního rozhovoru s Pavlem. Pavel cosi tušil, ale nakonec ho Marcy přinutila k rozhovoru mezi čtyřma očima (a osmi ušima). Marcy ani nemusela moc předstírat. „Hovado z Hrotovic“ se ji líbí a štve ji, že se k ní moc nemá. Pavel se bránil, nevěří tomu, že by ho Marcy opravdu chtěla.

Když došlo i na slzy, dva citoví upíři v režii si začali vybírat další oběť. Vybrali si Karol a snažili se ji donutit vypáčit něco z Martina. Jenže ten byl na nějaké řeči o tom, co cítí k Tonymu, moc rozespalý, a tak hra na loutku skončila.

Štáb kul železo dokud bylo žhavé a dal VyVoleným za úkol tančit ploužáky se vším všudy. Marcy tančila samozřejmě s Pavlem a měla legraci z toho, jak je nervózní. Odvážný policista připomínal ve chvílích, kdy ho chtěla Marcy políbit, spíše pubescenta v tanečních.

Tony tančil s Karin v sauně a bylo znát, že to bere jen jako úkol. Za to Karin z toho byla nějak naměkko a nakonec došlo i na slzy.

Měl jít za Pavlem. Ten by jí poradil svůj recept na neustále dobrou náladu. „Dám si klika ať jsem happy!“