Na výlet do vesmíru se čeká fronta

Návrat Tita a ruských kosmonautů Talgata Musabajeva a Jurije Baturina se v Kazachstánu čeká v neděli ve 12:41 místního času (07:41 SELČ). Americký dobrodruh stejně jako jeho ruští kolegové se nejprve podrobí sérii lékařských testů v kazašské metropoli Astaně a pak jej čeká cesta do Moskvy a slavnostní přivítání ve Hvězdném městečku - centru ruské kosmonautiky.

Tito se do vesmíru vydal 28. dubna a o dva dny později přistál u Mezinárodní kosmické stanice (ISS). Týdenní expedice, která amerického dobrodruha údajně přišla na dvacet miliónů dolarů, vyvolala určité napětí mezi americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) a ruskou kosmickou agenturou RAKA. Američané argumentovali tím, že nezkušený amatér může ohrozit bezpečnost orbitální stanice, Rusové si však nenechali ujít příležitost vylepšit svůj kosmický rozpočet.

Společnost Space Adventures, jež nabízí výcvik na centrifuze či lety nadzvukovým letadlem k hranicím atmosféry, tvrdí, že již nyní má řadu vážných zájemců neváhajících vydat desítky miliónů dolarů za podobné dobrodružství, které zažil Tito. Kromě toho firma registruje sto rezervací po 98.000 dolarech na suborbitální hvězdné lety, které se mají odehrát na palubě zatím ještě neexistujícího hvězdného letounu. Space Adventures ovšem odmítá sdělit jména svých klientů.

NASA oznámil, že nehodlá do svých raketoplánů brát turisty. Navzdory výhradám vůči Titovu letu však americký kosmický úřad připouští, že podobné návštěvy ISS jsou v budoucnosti možné, jenje však prý třeba vypracovat jejich přesná pravidla.

Space Adventures se ovšem v dohledné době nechce soustředit na výpravy k ISS, ale na samostatné krátkodobé lety ve vlastní obdobě raketoplánů. Kosmický letoun by měl svoji tří až šestičlennou posádku dopravit do výše 100 kilometrů, což splňuje definici kosmického letu. Zde by milovníci dobrodružství mezi hvězdami zažili až čtyřminutový stav beztíže. Takové expedice by přitom vyžadovaly pouze čtyřdenní přípravu, místo půlročního tréninku, který musel absolvovat Tito.