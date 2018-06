Na Vsetínsku opět řádil medvěd

"O medvědovi v těchto místech jsem se dozvěděl náhodou, když jsem kolem stavení ženy projížděl. Abychom ho mohli co nejdříve odchytit, potřebujeme od lidí co nejvíc informací o jeho pobytu nebo nahlášení škod, které způsobil. Jen seriózní informace přijímáme na takzvaném medvědím mobilu 0606/825683. Několikrát se totiž stalo, že lidé volali jen proto, aby nám vynadali nebo linku jinak zneužili," uvedl Šulgan.



Údaje o pohybu medvěda pomohou ekologům přesněji lokalizovat místo, na něž by umístili klec pro odchyt. "Jsme ve dne v noci v terénu, jednáme s lidmi, spolupracujeme s lesáky a policií," dodal Šulgan.



Občané už nahlásili přes 50 setkání s medvědem, který zatím člověka nenapadl. Přesto ale Šulgan prohlásil, že medvěd "řádí jak tajfun". "Je obava, že mu poroste sebevědomí a pak by mohlo dojít k něčemu vážnějšímu. Proto ho musíme co nejdřív odchytit.



Ve středu nebo čtvrtek čekáme z ministerstva životního prostředí písemné povolení odchytu. Medvěda po veterinárním vyšetření umístíme do karantény Zooparku v Chomutově a ministerstvo rozhodne, co s ním dál," řekl Šulgan.



Zdravá populace medvěda může na Vsetínsku žít a tato zvířata zde také jsou a drží se od lidí zpátky. Zřejmě více než stokilogramový "tulák" se však chová atypicky, byl by ve zdravé populaci škůdcem a mohl by naučit další medvědy svému chování, dodal Šulgan.



Podle evidence referátu životního prostředí vsetínského okresního úřadu zvíře do 21. července navštívilo sedmatřicetkrát hospodářství člověka a osmadvacetkrát tam způsobil škodu. Medvěd zabil 25 ovcí, 46 králíků, 11 slepic a vnikl do včelích úlů i do chléva s býky. Škody, které způsobil, dosáhly 140.000 korun.