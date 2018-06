Na Vánoce spolu nejsme, ale krizi nemáme, tvrdí Vojtko a Vojtková

"Nic za tím ale nehledejte, jedu prostě na pár dní domů, už několik let jsem neměl na Štědrý den a mezi svátky volno," řekl Vojtko.

Zároveň ale přiznal, že avizované zásnuby, které se měly konat po křtu Mariánova cédéčka, se také neuskutečnily.

"Radili jsme se s astrologem. Ten nám řekl, že teď je absolutně nevhodné období pro takový krok. I když já těmto věcem moc nevěřím, přece jen si říkám, že člověk nemá zbytečně riskovat. Jsme spokojení, tak proč to zkazit. Asi jsme se neměli ptát, bylo by to lepší," přemýšlí Vojtko nahlas.

Libuše Vojtková se synem Matyášem

Jedním dechem však dodává, že na jeho vztahu s Libuškou se prý vůbec nic nemění a on se bude na Slovensku těšit na společný Silvestr i příchod Nového roku, který prožijí s přáteli.