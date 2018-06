Na ukazování zadku mám dvojnici, přiznala Mila Kunisová

"Ukázala jsem kousek prsa a rozhodla jsem se, že prostě nemohu dát všechno najednou," zdůvodnila svou dvojnici Kunisová v show Ryana Seacresta v rádiu Kiss FM.

Dívku, která "hraje" její pozadí, vybíral režisér i sama herečka. "Tyto mladé slečny přijdou na casting. Musí ukázat pozadí a my vybereme jednu, která má postavu co nejvíc podobnou té mé, aby to nevypadalo jako podvod," popsala Kunisová.

Mila Kunisová a Justin Timberlake ve filmu Kamarád taky rád

Vyhnula se tak trapasu, který postihl její kolegyni z filmu Černá labuť Natalii Portmanovou, když se ukázalo, že ve filmu za ni tančila jiná baletka, v dalším snímku Your Highness si zase vzala dublérku na scény v plavkách. Štáb tehdy dvojnici na sexy pozadí vysvětloval tím, že jim šlo hlavně o zdraví Pormtanové, která by se v chladném jezeře v plavkách mohla nachladit.

Natalie Portmanová se pro scénu v plavkách nechala zastoupit Caroline Davisovou

Ani jedna z těchto hereček se přitom za své tělo v nejmenším nemusí stydět. Kunisová je dokonce považována za současnou nejpřitažlivější herečku Hollywoodu.

Po rozchodu s dětskou hvězdou Macauleym Culkinem je přitom stále sama. A podle ní to tak dlouho zůstane. "Nikomu bych nepřála se mnou teď chodit. Můj rozvrh natáčení je šílený. Jsem teď kočovník," řekla Kunisová magazínu GQ.

Na jedno rande si ale čas přeci jen udělala. Přes youtube ji o něj požádal voják z Afghánistánu a ona souhlasila, že s ním půjde na ples námořní pěchoty.