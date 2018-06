Na tuplák nepotřebuje ani sedm vteřin

Rekord soutěže drží její dvojnásobný vítěz Tomáš Timofiejev, který v premiérovém ročníku v roce 1996 vypil litr piva za 6,29 vteřiny. "Tentokrát se musel spokojit s časem 9,02 vteřiny, což znamenalo třetí místo. Stříbro letos vybojoval v čase 7,29 Zdeněk Matoulek," uvedl Vladimír Vacula z pořádajícího chomutovského týdeníku Nástup.

Hlavní pivní soutěž provází tradičně i klání v pojídání párků. V kategorii dospělých zvítězil Aleš Vaněk z Pece pod Sněžkou. Čtyři předepsané nožičky párků snědl za minutu a šest vteřin.

Mezi dětmi do 15 let, které měly za úkol spořádat co nejrychleji poloviční porci, nenašel přemožitele čtrnáctiletý Jan Ripchel. Svou suverenitu potvrdil i v soutěži ve vypití sklenice limonády, když ji jako jediný zdolal v čase pod deset vteřin.