Na trhu jsou i imitace Ladových pohlednic

"Celou věc jsem dal k soudu a věřím, že ho vyhrajeme. Oni uvádějí zákazníky v omyl a já budu požadovat přiměřené zadostiučinění. Ty pohlednice jsou zjevně zaměnitelné. Snažil jsem se s nakladatelem dohodnout, ale nešlo to," vysvětlil.

Sporná vánoční přání se na pultech objevila poprvé loni. Soudní znalci na výtvarné umění podobnost Lady a Vališe momentálně zkoumají. Pohlednice z Přerova jsou v jihlavských obchodech k mání zhruba o polovinu levněji než originální Ladovy, které vydává společnost Apolo z Pardubic.

Vališův nakladatel, přerovská firma Altin, nevidí v jeho vydávání nic špatného. "Pohlednice z naší kolekce Staročeské Vánoce jsou na zadní straně označeny jménem autora a názvem díla právě proto, aby nedocházelo k záměně," uvedl Martin Pape, majitel nakladatelství Altin.

Vydání pohledů Pape odůvodňuje mimo jiné tím, že nabízí zákazníkům něco ryze českého v době, kdy je trh zavalen americkým Santa Clausem. "Záleží na zákazníkovi, co si vybere. Rozhoduje i cena a naše je nižší," dodal Pape. Také on věří, že ze sporu vyjde vítězně.

Sám Jaromír Vališ by už dnes podobné obrazy nenamaloval. "Netušil jsem, jakou lavinu nevole to vyvolá. Chtěl jsem jen udělat něco ryze českého. Podobnost s Ladou mě mrzí a už bych se jí chtěl vyvarovat. Byl jsem zaskočen, kolik lidí si to spletlo," podivil se Vališ.

Vánočním a zimním malbám by se dál rád věnoval. Už ale ne formou, kterou se vyznačuje Lada, to znamená plošnou malbou bez stínování v kombinaci s černou linkou. "Pokud by záleželo na mně, už by se mé Staročeské Vánoce neprodávaly.

Všechno však už jde mimo mou osobu," dodal.

Experti na výtvarné umění označili Vališovy pohledy mírně řečeno za nezdařilé. "Je to stylově odvozené od Lady, ale třeba figurky v sobě nemají pohyb, jsou strnulé. Výtvarně je to celé hrozně mizerné," říká Jan Trdý, pedagog soukromé střední umělecké školy grafické v Jihlavě.

Autor kolekce podle něho kalkuluje s podobností Ladově tvorbě. Díky tomu může běžný zákazník nakoupit Vališe v domnění, že kupuje Ladu. "Jedná se o vykradení a obohacení na nápadu jiného," míní pedagog. Zároveň připustil, že přímo kopírování se Vališovi vytknout nedá. "On se totiž chytře liší v detailech," dodal.