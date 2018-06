Na Tonyho dolehla krize

Ta situace opravdu nebyla příjemná. Když se sobotní ráno ještě rozespalý Tony procházel po kuchyni, netušil, že na zahradě mu Renata tvoří vzkaz podobný tomu, jaký jí adresoval nedávno. Stále opálený svalovec si však poté, co se zvedly žaluzie, mohl přečíst docela jinou zprávu, než bylo jeho nedávné vyznání.

Jak ty ve Vile, tak já venku - to bylo nekompromisní. Tonyho nervy možná ještě pocuchala i situace, ve které Renatu na zahradě na chvilku zahlédl. To vše ovšem jen na tak krátkou chvíli, aby si uvědomil, že je to ona. A pokud by si snad nebyl jistý, co za blondýnku v černém oblečení to chodilo po zahradě, jakékoli pochyby vzaly za své při spatření zmiňovaného vzkazu.

Když mu vše došlo, odpověděl stejným, "brčkovým" způsobem. Svůj návrh na to, aby si ho Renata přišla do Vily vzít (pokud se už stihla rozvést), bere zpět.

Tony se s tím nakonec svěřil ostatním, čímž bylo hlavní diskusní téma dne jasné. Bylo poznat, že stávající VyVolení srostli v dobrou partu. V této krizové době totiž Tony našel podporu skoro u každého, kdo byl okolo.

Jak se však ukázalo, tlak na svou osobu necítí jen Tony, ale i jeho nerozlučný druh Martin. Ten si však bohatě vystačí sám. Jeho cílem není nic jiného než kompletní změna fyzické i duchovní stránky a snad i sexuální osobnosti. Zní to možná ztřeštěně, ale takový už Martin holt je. Dle vlastních slov chce z vily vyjít jako chlap - jestli to takhle s jeho předsevzetími půjde dál, můžeme se ho třeba dočkat i na Hradě.