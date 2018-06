Na Toma Jonese fanynky házejí kalhotky

Jak velšský tygr říká, už má po krk toho, že na něj ženy házejí erotické prádlo, které si kvůli tomu speciálně nosí v igelitových taškách. Zvyk házet na scénu kalhotky se podle něj objevil v 60. letech, ale tehdy to prý bylo "přirozené".

"Nosit si prádlo v igelitkách nemá nic společného s nadšením. Beru to jako urážku. Snažím se samozřejmě vyvolávat při vystoupeních nadšení, ale takové, které jde od srdce, a nikoliv z igelitových tašek," poznamenal Jones.



Není to poprvé, kdy Tom šokoval svým veřejným prohlášením. Nedávno v jednom z rozhovorů přiznal, že je své ženě nevěrný a ta se na něj dívá přes prsty. Podle něj nemohou být kvůli množství žen ani v budoucnu muži věrni jedné partnerce. Nicméně bez ohledu na to svou manželku miluje a ona jeho také.

"Linda se těmito historkami nechce zabývat. Hlavní pro ni je, aby se o nich nedočítala. Říká mi, abych si dělal, co chci, ale nevyprávěl jí o tom," přiznal se zpěvák.



Jonesova manželka Linda má uzavřenou povahu a na rozdíl od svého muže se prakticky neukazuje na večírcích. Pokud by Jones o svých nevěrách nemluvil, jejich manželství by se dalo pokládat za pohádkově ideální.

Zamilovali se do sebe už v dětství, když Lindě bylo deset a Tomovi jedenáct let. O šest let později se brali, protože Linda byla těhotná. Dnes dvaašedesátileté Lindě a o rok staršímu Tomovi manželství vydrželo už 45 let.



Tom Jones přebírá cenu Brit Awards, 3. března 2000. Tom Jones a zpěvačka skupiny The Cardigans Nina Perssonová Zpěvák Tom Jones s hercem Michaelem Douglasem na charitativním koncertě Pavarotti a přátelé. Tom Jones během pražského koncertu. Tom Jones během pražského koncertu. Tom Jones během pražského koncertu. Tom Jones během pražského koncertu. Tom Jones během pražského koncertu. Tom Jones během pražského koncertu.