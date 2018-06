Na pěšince pod čekankou se prášilo.Viděl to brouk střevlíček a povídá: "Na to se musím podívat." A šel. P od čekankou se prali dva brouci. Červený a žlutý.Škra bali se, kousali a kopali nohama. "Proč se tu práší?" zeptal se střevlíček. "Protože se pereme!" křičel žlutý. "Protože tenhle do mě vra zil!" ječel červený. "Já běžel po hlavní!" křičel žlutý."Tenhle vyběhl z trávy a bum!" "Jenže já jsem dobře vidět. A ty máš koukat!" ječel červe ný. "Já jsem taky dobře vidět!" křičel žlutý.A mydlili se, jen se od nich prášilo. "A víte, kdo to zavinil?" povídá střevlíček. "No, tenhle!" ukazoval žlutý brouk. "Tenhle!" ukazoval červený. "Ale kdepak," smál se střevlíček. "Kdyby pršelo, tak jste zalezlí a nevytáhnete paty z domova. Jenže když svítí sluníčko, jsou brouci v jednom kole.Zavinilo to sluníčko." "To je pravda," řekl žlutý brouk. "Svatá," přikývl červený a hrozil na sluníčko: "Ty, ty jedno! To se nedělá!" Pak se všichni tři rozeběhli po pěšince.Mrskali nohama a libovali si, jak sluníčko pěkně hřeje. "Tak vidíš, že jsem nic nezavinil!" strčil do žlutého červený brouk. "Já taky ne!" skočil na něj žlutý. A začali se prát, až se od nich prášilo.