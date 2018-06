Na těhotenství Báry Kodetové přišel Šporcl

„Našel jsem těhotenský test, na který se Bára nestihla podívat, protože pospíchala někam do práce. Já si pečlivě přečetl návod, abych věděl, co jeho výsledek vlastně znamená, a hned jsem jí to volal. Radost byla veliká, miminko jsme plánovali,“ líčí Šporcl.

Šporcl si přeje chlapečka

Bára Kodetová je nyní v pátém měsíci těhotenství. Jestli ale k pětileté dcerce Lily z hereččina předchozího vztahu přibude kluk, nebo holka, se ještě neví. „Zatím to není vidět, ale vědět to chceme. Pavel by chtěl chlapečka, mužská ješitnost u něj v tomhle směru hraje svou roli. Je nám to ale oběma víceméně jedno, důležité je, aby bylo miminko zdravé. A malá Lily? Ta to den ze dne mění, jednou chce sestřičku, podruhé bratříčka. Hlavně se ale těší, že nebude sama. Neskutečně mě opečovává, pořád mě hladí, mazlí se se mnou a snaží se pomáhat, co to jde,“ líčí Kodetová.

Termín porodu je určen na začátek srpna, tak je ještě předčasné přemýšlet nad jmény. Nehledě na to, že svou roli hraje u partnerů pověrčivost. „O těchto věcech se nemá z jisté pověrčivosti moc mluvit, stejně jako je brzo na to obstarávat cokoli pro to maličké. Jsme v tomto ohledu hodně opatrní. Proto také tu šťastnou novinu kromě nejužší rodiny a několika přátel dlouho nikdo nevěděl, nechtěli jsme do výsledků testů a rizikových počátečních měsíců nic říkat,“ vysvětluje Šporcl.

Svatba jednou bude

Svatba zatím na spadnutí není, ale jednou podle slov slavného páru bude. Co se plánuje, je přítomnost otce na porodním sále podolské porodnice. „U porodu budu tak dlouho, dokud mě maminka v nějakém návalu vzteku nevyhodí,“ říká se smíchem Šporcl. Kodetová zatím jeho společnost spíš vyhledává. V každém případě po obědě usíná v ložnici, kde houslista v tu chvíli cvičí.

„Nechápu to, protože občas vyluzuju dost strašné zvuky, ale moje hraní je zaručený recept na to, aby Baruška odpoledne usnula. Asi hraje svoji roli pocit toho bezpečí. Pro miminko je to určitě pozitivní, myslím, že kulturní základ má dobrý. Přispívá k němu i Bára, která teď točí film s názvem Honza s jedním mladým americkým režisérem podle skutečné události z období před válkou o jedné židovské rodině. Hraje matku Kryštofu Hádkovi, a i když těhotná být neměla, režisérovi se natolik líbila, že nechal její roli otěhotnět.“

Svého prvního potomka si houslista první měsíc užije, má totiž celý srpen volno. Do té doby stihne zahrát na TýTý, na Pražském jaru, zajede koncertovat do Japonska a Francie a natočí desku Vivaldiho Čtvero ročních období.