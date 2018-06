Na Svobodu vzpomněli minutou ticha herci i diváci

Divadlo Hybernia, pro které byl Svoboda dvorním skladatelem, bylo ve čtvrtek plné květin a na budově vlála černá vlajka. Součástí smuteční výzdoby byla i velká Svobodova fotografie obklopená kyticemi.

Vzpomínka na Karla Svobodu měla původně proběhnout před představením. "Pak jsme si uvědomili, že by se všichni dostali do deprese. Proto jsme vzpomínku přesunuli do děkovačky na závěr, aby to nebylo na úkor představení," řekl ČTK mluvčí scény Jan Fiala.

Do divadla přišlo zavzpomínat mnoho známých tváří, kromě režiséra představení Filipa Renče a scenáristy Zdeňka Zelenky, dorazil také například Ivan Vyskočil, Václav Upír Krejčí či Karel Gott s přítelkyní Ivanou Macháčkovou.

Bulvár viní i Svobodovu manželku

Osmašedesátiletý Svoboda se v neděli odpoledne zastřelil na zahradě své vily v Jevanech. Okolnosti jeho tragické smrti jsou již několik dní hlavním tématem bulvárního tisku. Některé noviny dokonce naznačují, že Svobodu k sebevraždě mohlo dovést i chování jeho o více než tři desetiletí mladší manželky Venduly. Ta nyní na svou obranu vydala tiskové prohlášení. - více zde

Poslední rozloučení se známým hudebníkem se bude konat 6. února ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích.