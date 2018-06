Konečně na to někdo přišel. Civilizace nám všem dala po mikrovlnné troubě a televizi další vynález, který pozvedne naše životy z prachu a bídy fádního života.

Jmenuje se Call Me Panty a jedná se o kalhotky s kapsičkou, do kterých pasuje mobilní telefon. Když se pak mobil rozvibruje, dělá přesně to, co výrobce avizuje na webových stránkách www.callmepanty.com. Praktickou ukázku naleznete ZDE.