Na svět přišli první dva pohrobci

Gabrielův otec Ariel Jacobs, výkonný viceprezident mezinárodní softwarové firmy, se 11. září účastnil konference v restauraci "Windows on the World" na vrcholku jedné

z věží Světového obchodního střediska. Zemřel, když do mrakodrapu narazilo dopravní letadlo unesené teroristy.

Na narození dítěte se nesmírně těšil a připravoval se, že bude manželce pomáhat při porodu. Jeho místo zastoupily Gabrielovy babičky, podle nichž si Jenna Jacobsová vedla skvěle. "Je rozhodnutá být tou nejlepší matkou na světě. Ariel byl můj jediný syn a Gabriel bude mým jediným vnukem," říká Sylvia Jacobsová. "Snažím se držet, abych mohla Jenně pomoct," dodává.

"Oba si to dítě strašně přáli a měli spoustu plánů do budoucnosti. Tohle je hrozná ztráta," říká tiše. A komu je vlastně Gabriel podobný? "Jenna tvrdí, že Arimu," odpovídá babička. "Možná je to pravda, možná jenom její přání."

Stejně jako Gabriel se po smrti svého otce narodila v Los Angeles i Allison Leeová. Její otec Daniel, který dělal technika skupině Backstreet Boys, byl na palubě letu číslo 11, jednoho ze dvou unesených dopravních letadel, která narazila do mrakodrapů