Na Šumpersku objevili v poli rozměrné kružnice

"V průměru mají kružnice šedesát metrů. V zemi jsme zatím objevili největší agrosymbol o průměru sto metrů," řekl dnes ČTK Luboš Šafařík z Klubu psychotroniky a UFO. Uvedl, že sám si původce kružnic nedovede vysvětlit. "Vznik kružnic provází tepelný vliv, který ruší buněčnou strukturu rostlin. Avšak kdo nebo co to dělá, nikdo neví," dodal Šafařík.

Vznik kružnic si nedokáží vysvětlit ani obyvatelé Rudy nad Moravou, kteří tento úkaz zažili v obci již potřetí. "Kružnici jsem objevil tak padesát metrů od mého domu. Hned jsem si vzal dalekohled, ale žádné cesty ke kruhu jsem neobjevil. Přes noc jsem také nic neviděl ani neslyšel. A to mám v domě dva velké psy, kteří reagují na jakýkoli hluk. Je to pro mne záhada," řekl ČTK obyvatel obce Petr Turek. "Vloni jsem ji měl zase nad domem. Už si z toho dělám legraci, protože se to k domu čím dál víc přibližuje. Příští rok už to nesmím zaspat," dodal Turek.

Letos se podobných agrosymbolů objevilo v České republice již sedmnáct. Od roku 1993 zmapovali členové Klubu psychotroniky a UFO celkem 305 obrazců. Největší z nich našli lidé na Klatovsku.