Na stáž, Schwarzeneggře, na stáž

Ten základní: vyber sobě živé místo ne přímo v centru, kde je neúnosné nájemné, leč nedaleko od něj. Ceny v podniku pak budou přístupné i domorodcům. Dům u horního ústí karlínského tunelu splňuje zmíněná kritéria dokonale. Protagonista Mužů v ofsajdu Eman Habásko by dnes sice při procházce touto pasáží Koněvovy ulice omdlel: samý china restaurant a sex shop. Lidí tu však chodí pořád dost. Ještě vlajkosláva nad vchodem do podniku je inspirovaná dresy místní Viktorky. Co se však děje uvnitř, nemá s Žižkovem mnoho společného.

Interiér ze všeho nejvíc připomíná jakýsi pub či newyorský Cafe Bar. Nábytek pocházející z různých sérií je pohodlný. Nevyhnuli se tu ovšem jistému klišé představovanému dvěma šicími stroji, které slouží jako stolky. Usedne-li k tomu hornímu z nich nějaký neurotik a začne šlapat na pedál, stává se Planeta Žižkov lokálem vhodným leda pro ženy po menopauze. Ty totiž, jak foniatři potvrdí, přestávají slyšet tóny vysokých frekvencí. A pedál zmíněného stroje nesnesitelným způsobem skřípe. Přehlušit ho nedokáže ani reprodukovaný rock starých dobrých značek - Elvis, Zeppelíni, Guns'n Roses atp.

Masivní tmavý bar působí velmi přívětivě. Československou realitu připomínají píchačky za dveřmi. Z vedlejšího stojanu však nevykukují píchací karty hostů, ale pozvánky na všelijaké house party. Ano, Planeta Žižkov nepatří Žižkovákům, ale hlavně studentům. Oslavují se narozeniny, zkoušky, mladí se cicmají... Ani zaměstnaní hosté střední generace nejsou žádné žižkovské lopaty. Od jejich stolů vylétají slova jako "vernisáž" nebo "scénář".

Do šesti, o víkendu někdy až do osmi tu bývá poloprázdno, pak se nostalgie mění v pořádný hukot. Mladé klientele nadbíhá poněkud diskutabilní humor jídelníčku. Rubriku "teploušský pití" by si mohli dovolit spíš v nějakém odvázaném gay baru. Pokud jde o nabídku nápojů, snaží se majitelé být zjevně "in", což demonstrují především tequilami a módními pivy Velvet, Démon či Kelt. Ta jsou však na čepu ošetřována pečlivě, a konzervativec, který nepotřebuje být "cool", může kdykoliv sáhnout po dvanáctce značky Gambrinus.

Jedinými ústupky žižkovské gastronomické tradici jsou na jídelníčku Planety Žižkov zavináče, utopenci a nakládaný hermelín v oddělení studených předkrmů. Jinak je nabídka inspirována americkými bary, kde se podávají italskou kuchyní ovlivněná jídla s nenáročnou přípravou. Dominantní chuť tu vytváří v Česku bohužel zřídka servírovaná teplá sýrová omáčka, jež dokáže splynout v zajímavý akord jak s vařenou brokolicí, tak s těstovinami či palačinkami s kuřecím masem a pórkem. Stojí-li něco za zvláštní doporučení, pak to jsou velice vydařené halušky se smetanovosýrovou omáčkou, šunkou a sekaným listovým špenátem (55 Kč). Minutky z červeného masa se nevedou, klasické hotovky rovněž ne. Jako hlavní chod se tu po americkém vzoru podává i některý ze tří opulentních salátů. Ten královský (99 Kč) je vůbec nejdražší položkou na jídelníčku. Kuřecí steaky v různých úpravách a s různými omáčkami tu vyjdou na 75 Kč. Celkově vzato je kuchyně Planety Žižkov minimalistická, ale velmi dobrá a ne drahá.



Planeta Žižkov, Tachovské nám. 1, Praha 3



Oficiálně otevřeno po-pá 16.02-02.03, so 17.33-02.33, ne 17.33-12.02



Aktuálnější otvírací doba psaná křídou na tabuli za oknem: po-pá 16.00-?, so-ne 17.30-?



Lobkowicz 10° 0,5l 15 Kč **

Gambrinus 12° 0,5l 18 Kč ***

Drsný Démon 0,4l 18 Kč ***

Velvet 0,4l 25 Kč ****

Kelt 0,4l 25 Kč ***

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem *****



Žádná hvězdička je nejméně, pět nejvíc. Útratu si autoři hradí sami, o hodnocení personál neví.