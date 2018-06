Vanity Fair dostal na snímek k výročí studia Paramount přes sto hvězd

Fotograf Art Streiber dostal na snímek 116 osobností, mezi nimiž jsou zářivé hvězdy jako George Clooney, Leonardo DiCaprio, Meryl Streepová, Cameron Diazová nebo Jack Nicholson.

Vyfotit se nechal i pětadevadesátiletý Kirk Douglas, na snímku ovšem chybí jeho stejně slavný syn Michael.

Marně bychom hledali také Angelinu Jolie, ačkoli je na fotce její bývalý manžel Billy Bob Thorton i současný partner Brad Pitt. To Antonio Banderas pózoval s manželkou po boku.

Fotograf posadil vedle sebe hvězdy Pomády Johna Travoltu a Olivii Newton-Johnovou, naopak rozdělil otce se synem – rodák z Československa režisér Ivan Reitman stojí na snímku vedle Kevina Costnera, jeho syn Jason, který je také úspěšným režisérem, o několik stupínků výš.

Největším překvapením je zařazení kanadského popového zpěváka Justina Biebera mezi hvězdy stříbrného plátna. Bieber se ale dostal i do kin, a to se snímkem Never Say Never. Kromě toho si zahrál i ve filmu Muži v černém 3.

Hvězdnou fotografií studio oživuje tradici z doby svého založení, kdy se filmové společnosti pomocí snímků se svými hvězdami snažily představit světu.

Studio Paramount Pictures vzniklo v květnu 1912 jako Famous Players Film Company. Svůj současný název získalo o dva roky později. V současnosti je Paramount Pictures posledním velkým studiem, které má stále sídlo v losangeleské čtvrti Hollywood.