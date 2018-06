NA SKOK: Za svou popularitu můžu já, ne prsa, říká vnadná Mesarošová

Mesarošová navíc tvrdí, že se s ní muži dokážou bavit i jinak než jen se sexuálním podtextem. "Každý chlap má rád ženy a každý chlap se rád podívá, ale chlapi se mi dívají do očí," řekla dál modelka.



Dominika Mesarošová na fotografii, která vznikla pro pánský magazín Xman.cz

Přestože má za sebou již dvě plastické operace, zřejmě by neváhala jít na další, i když tvrdí, že momentálně žádné úpravy nepotřebuje. Ženám a dívkám, které naopak po plastické operaci touží, vzkazuje: "Jděte do toho!" "Budu si za tím stát, pokud je žena po dětech nebo má důvody, proč si je zvětšit, tak proč ne. Zvedne jí to sebevědomí," vzkazuje.

Itálie je velká

Řeč se v rozhovoru s moderátorem Vedranem Kovačevičem stočila i na jejího přítele z Itálie, se kterým to podle některých informací nemá úplně jednoduché. "Itálie je velká, nebudu říkat, že ne. Jsme spolu půl roku, teprve teď se začínáme poznávat i z těch stránek, které nejsou hezké. Jako každý chlap-Ital je hodně žárlivý, musíme s tím bojovat, ale zatím to zvládáme," svěřila se dál Domonika Mesarošová.

V závěru dnešního vydání pořadu Na skok uvidíte, jak proběhlo zahájení nového ročníku Miss ČR a proč si Marek Eben píchá heparin.