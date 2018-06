Na skok: Vojtek hrozí kritikům Kabátu 'rozbitím huby'

"Vždyť se chovají jako by za sebe Německo posílalo Hitlera," rozčiloval se nad vlnou kritiky postupu Kabátu do celosvětové soutěže Eurovize, která se bude konat ve Finsku.

Do studia zpěváka doprovodila i manželka Libuška, která je v pátém měsíci těhotenství. Vypadala unaveně a evidentně potřebovala rozesmát. "Byste to měli točit na Nuseláku, když se to jmenuje Na skok," prohodil proto hned na úvod Vojtek.

Spíš než bavič je ale Pepa Vojtek přece jen drsný bigbíťák věrný svým českým fanouškům. Postup do semifinále Eurovize sice uvítal, ale rozhodně si kvůli vidině úspěchu v zahraničí "nehodlá trhat žíly".

Co ho přivedlo k muzikálům, proč se písničky Kabátu nebudou líbit "hamburgrovým Amíkům" a jak zvládne další dítě? Podívejte se na video!