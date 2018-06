NA SKOK: Vánoční bazar začíná, k mání budou i dary od exmilenců

"Lidi nám nosí různé umělecké předměty nebo obrazy. Jedna holka napsala mail, že nemůže přijet, protože je z Tábora, ale že nám posílá luxusní dámské rolexky, protože neví, jak jinak naložit s dárkem od bývalého přítele," prozradil v rozhovoru s moderátorkou Terezou Tobiášovou Petr Serge Butko.

Přípravy na charitativní akci trvají i několik měsíců, ale vzhledem k velkému pracovnímu vytížení všech organizátorů se stejně všechno dolaďuje až "za pět dvanáct".



Aňa Geislerová, Táňa Vilhelmová se synem a Petr Serge Butko

"Je to takový zajímavý proces. Každý rok si řekneme, že začneme dřív, abychom to měli všechno v klidu připravené. Letos se nám podařilo nafotit fotku někdy v létě, ale stejně jsme ji vytiskli až v listopadu," říká Aňa Geislerová. "Je to kouzlo punkové produkce, kdy to všechno začíná bouchat až týden před akcí," doplňuje se smíchem Butko.

¨

Herečky Táňa Vilhelmová a Aňa Geislerová a režisér Petr Serge Butko

Tradiční Vánoční bazar otevírá své brány v pátek 19. prosince a probíhat bude až do pondělí, kdy celá akce vyvrcholí koncertem v pražském Lucerna Music Baru. Vystoupí na něm Michal Malátný, Josef Laufer, Aleš Háma s kapelou či Lenka Dusilová.

Výtěžek letošního ročníku poputuje na konto Nadace Terezy Maxové, Klubu přátel dětí dětských domovů a pražského Domu světla.