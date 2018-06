Na skok s Terezou Kerndlovou: za vykukující kalhotky se nestydí

"Počítali jsme s tím, ale záměr to nebyl," odpověděla šalamounsky na otázku, zda si nechala sukni větrákem zvednout naschvál.

Tereza pojede za čtyři měsíce do Srbska, aby reprezentovala Českou republiku na celosvětové hudební soutěži Eurovize. To, že zvítězí, prý vůbec nečekala. "Předtím jsem tipovala, že vyhraje Čechomor," řekla.

Úspěchy se svou písní Have some fun slaví i v zahraničí už několik dnů po Eurosongu. "Ozvalo se mi asi dvacet států, abych vystoupila jako host v jejich národních kolech soutěže. A jedno rádio v Itálii by chtělo hrát moji písničku, tak jsme jim poslali CD," svěřila se jedenadvacetiletá brunetka.

Poměrně rázně ale odmítla možnost, že by se obnovila skupina Black Milk, kterou tvořila spolu s Helenou Zeťovou a Terezou Černochovou. "Pro mě už je to uzavřená kapitola."