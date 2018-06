Na skok s Pastou Onerem: Graffiti není očurávání rohů

V novém filmu Tomáše Vorla hraje graffiti podstatnou roli - je hlavní zálibou Jiřího Mádla a Tomáše Vorla mladšího.

Ostatně film vznikl na základě knihy Graffiti Rules ředitele gymnázia Tomáše Houšky a vzpomínek Pavla Noska, který byl za graffiti vyhozen ze školy. Právě Pavel Nosek přivedl člověka, říkajícího si Pasta Oner, který nakonec dohlížel na výběr lokací a věrohodnost filmových scén, zaučoval Tomáše Vorla staršího i mladšího a je také (spolu)autorem graffiti, které ve filmu dva středoškoláci tvoří.

"V graffiti nejde o adrenalin, to je druhořadá záležitost. Naopak je to až obtěžující moment, graffiti není adrenalinový sport. Graffiti je jednoduchá zábava velkoměsta, není to ani umění," řekl mimo jiné Pasta moderátorce Tereze Tobiášové.

"Základní princip graffiti je rozšiřování svého jména. Mohlo by to lehce sklouznout k tomu, že si někdo řekne - vždyť si jen honí ego, ale tahle věc funguje tisíce let a má svoje kouzlo, které pochopí jen ten, kdo to dělá. Graffiti je malování po zdech, není to žádné žádné očurávání rohů."

V pořadu se mimoto dozvíte, proč je graffiti vizuálním vandalstvím a proč se jeden z čelních představitelů tohoto žánru tomuto označení nebrání, jak těžké je proniknout do pražského metra nebo proč železničáři omývají tagy na kraji lesa. A samozřejmě bude řeč o filmu Gympl.