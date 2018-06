NA SKOK s miss Lutovskou: S ostrými lokty jde všechno rychleji

Finále Miss Přečtěte si, jak probíhala Česká Miss 2009

Že je nejkrásnější dívkou v zemi pro rok 2009, jí ještě nedochází. Je prý v jednom kole a nebyl čas, aby si uvědomila, co se vlastně stalo. "Trochu jsem z vyčerpání onemocněla. Těším se, až přijedu domů, sednu si s našima, pustím si záznam a pak mi to asi dojde," dodává Iveta.

V rozhovoru s moderátorem Vedranem Kovačevičem se dostalo i na téma vztahy. Lutovská má stálého partnera už osm let a nemyslí si, že by titul měl lásku k němu uhasit. "To všechno ukáže čas, ale věřím, že my to ustojíme právě proto, že jsme spolu už dlouho a že jsme toho spoustu ustáli," dodala pětadvacetiletá kráska z Třeboně.

V úvodu dostala Iveta také několik otázek na tělo, v nichž prozradila, že má raději Lucii Bílou než Helenu Vondráčkovou a ve světě modelingu fandí víc Simoně Krainové než Agáta Hanychové.