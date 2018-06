Na skok s Michalem Malátným: Popularita se nekoná

Michal Malátný, který si zahrál hlavní roli gynekologa ve nové české komedii Chyťe doktora!, sice necítí potřebu hrát v dalším filmu, ale laťku si přesto stanovil vysokou.

"Říkal jsem si, že už budu hrát jen hlavní role. Žádné seriály. Jen hlavní role," smál se Malátný, který s Chinaski vystoupí 6. prosince v pražské T-Mobile Aréně.

V pořadu Na skok se dále dovíte, proč je verbálním schizofrenikem, koho by si chtěl případně zahrát na divadle či kam by se rád podíval do ciziny. Nebo třeba i to, co jediné vlastně umí a čím se doma uvolňuje.