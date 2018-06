Na skok s Michalem Kocábem: Bulvár je jako porno

Nebude asi velkým překvapením, že jím je muzikant a "Brouk" Paul McCartney. Kocáb také rozebíral nedávnou hádku s Vilémem Čokem, kterou spolu absolvovali v přímém přenosu v rádiu. "Já jsem na ty jeho peprnosti zvyklý," komentoval Čokovo nevybíravé vyjadřování.

Přiznal také, že s velkou slávou u své skupiny Pražský výběr 2 už nepočítá. "To by snad musel zavládnout nějaký hluboký terorismus a musel by nás pronásledovat sám bin Ládin," zavtipkoval.

Krátce na to Kocáb přirovnal zálibu lidí v bulváru k pornografii. "Lidi to tajně chtějí... Některé věci se prostě musí zakázat," řekl třiapadesátiletý rocker.