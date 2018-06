Na skok s Jaroslavem Starkou: Pod širák bych klidně zajel

Jako šéf fotbalového klubu Marila Příbram mohl od moderátorky Terezy Tobiášové čekat spoustu otázek na sportovní téma, nakonec však mluvil nejen o vlastním vztahu ke sportu, ale i o tom, jak tráví volný čas či zda je na horizontu převedení jeho životního příběhu do knižní formy.

Starka sport miloval od dětství, kvůli zdravotním problémům ho ale nikdy nemohl dělat naplno. Během svého života pracoval jako číšník, majitel baru, hrál fotbal, trénoval se boxu a po revoluci se postupně propracoval do nejvyšších fotbalových struktur.

„Můj život je určitě pro spoustu lidí zajímavý,“ odpověděl bez falešné skromnosti Starka na otázku, zda mu přišly nabídky na zfilmování jeho životních patálií. Příbramský podnikatel s kontroverzní pověstí skutečně potvrdil, že tu takový návrh byl, ale v současné době o spolupráci s filmaři neuvažuje. O to raději by vydal své osudy knižně.

A jak tráví fotbalový boss svůj volný čas? Jako věřící člověk chodí každý den ke hrobu svého syna. Se zbytkem rodiny si pak dvakrát do roka dopřává klasickou dovolenou u moře či na horách. Pod stan by však Starka nejel, jako správný tramp by nekompromisně volil spaní pod širákem.