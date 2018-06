Na skok s Eliškou Bučkovou: Geparda chtěly všechny!

Dodala také, že sama by si také sokola nevybrala, bojí se totiž ptáků.

Eliška studuje na kosmetické škole, kam přešla z gymnázia, aby mohla dál pokračovat v modelingu. "To gymnázium bylo hodně těžké, tak jsem musela udělat ústupek," vysvětlila.

Komentovala také rivalitu na soutěži Česká Miss. "Jsme holky, ty mají tendence pomlouvat," krčila rameny.

To, že byla tipem poroty i loňské vítězky Lucie Hadašové (obě pocházejí ze Strážnice), nepovažuje za žádnou extra výhodu. "Mě by to neovlivnilo, já mám svůj vlastní názor," odpověděla na otázku, zda by to na ni jako diváka při hlasování nějak zapůsobilo.