Na skok: Režisér Vejdělek na image umělce kašle

"Pořád jsem kluk co točí filmy a dostal se k tomu nějakým zázrakem. Tak se snaží, aby se nepřišlo na to, že tady třeba nemám vůbec co dělat," myslí si Vejdělek. "Jste na FAMU, sedíte doma u režiséra Otakara Vávry na nějaké konzultaci a on kolem vás běhá v županu, tak si říkáte, to se asi brzo vzbudím. Co já tady dělám."

Režisér seriálu Redakce se skutečně ani za umělce nepovažuje. Umělec? To je sprosté slovo. Já pocházím z venkova a tam bych za to dostal akorát pár pohlavků." Vejdělek se snaží na sebe upozornit jen v souvislosti s prací. "Neobjevuji se v bulvárech, nedělám skandály. Na image a červené koberce kašlu!"

