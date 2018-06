Na skok: Prima zastavila natáčení Ošklivky Katky, přiznal Olšovský

Olšovský si v rozhovoru s moderátorkou Terezou Tobiášovou postěžoval, že mu popularitu i následné vítězství v anketě Gay osobnost roku přinesla právě role Pipinky, což nepovažuje za svůj největší úspěch.

"Je mi to hrozně líto, protože jsem sedmnáct let u divadla a teď vyhraju anketu na homosexuálních stránkách a už jsem v televizi. Je to zvláštní," řekl.

Titulu si navíc neváží tolik jako Ceny Thálie. "Snad mi to prominou," vzkázal všem fanouškům a dal tak najevo, že raději sbírá ceny za profesní výkony, nikoliv za ty životní.

"Teď je ale mnohem zajímavější, s kým žiji, s kým spím a jak spím," myslí si.

Homosexuální orientace je podle Olšovského také důvod, proč najednou dostává víc rolí. "Jsem trochu zklamaný, že mi předtím nenašli víc práce, ale až potom, co jsem řekl, že mám kluka," uvedl v pořadu Na skok na iDNES.tv.