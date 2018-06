NA SKOK: Podívejte se, jak se Ošklivka Katka mění v krásku

Kateřina Janečková se na veřejných akcích musela několik měsíců ukazovat pouze v kostýmu. Tvůrci Ošklivky se totiž snažili do poslední možné chvíle utajit její skutečnou podobu, aby děj seriálu neztrácel na atraktivitě.

To je také důvod, proč herečku poznal na ulici jen málokdo. "Na ulici mě nepoznávali skoro vůbec, to spíš prodavačka v obchodě. Ale zjistila jsem, že je to mými vlasy. Když jsem je měla rozpuštěné, tak mě poznali, ale když byly v culíku, tak to mě nepoznali vůbec," svěřila se Janečková v pořadu Na skok.



Kateřina Janečková

V současné době se objevuje coby dvacetiletá Maruška ve vodáckém seriálu Proč bychom se netopili. Tady si zahrála po boku Lukáše Vaculíka, který prý zraje jako víno. "Když jsem byla dítě, Lukáš byl moje platonická láska. A vždycky jsem si říkala, jak by bylo fajn si s ním zahrát, tak teď se mi ten sen splnil. On na tom šmrncu nic neztratil, myslím, že je ještě šmrncovnější," řekla herečka moderátorovi Vedranu Kovačevičovi.



Kateřina Janečková v seriálu Proč bychom se netopili

Svěřila se také, jak umí přijímat kritiku a kdy ji naposledy schytala od vlastní rodiny.