Na skok: Petr Janda vydal desku, přestal kouřit a vrhl se na Bohemians

"Fandím Bohemce. Chodím na každý zápas, který se hraje v Ďolíčku, koupil jsem si dvě permanentky, ale zatím se mnou nikdo nechodí," mrzí Jandu. "Je to velké divadlo, které je velmi podobné koncertu. A ti hráči jsou pro mě jako muzikanti, kteří předvádějí své umění a publikum se na ně dívá, tleská, skanduje a křičí hesla. Máme tam výborný ultras," pochvaluje si Janda tzv. tvrdé jádro fanoušků Bohemians.

"Dokáží fandit tak spontánně, že to těm hráčům určitě pomůže, ale hlavně dokáží fandit, když to Bohemce nejde. Když dáme gól, tak vstanu a přestanu se kontrolovat, to je zvláštní. Teď jsem si nedávno zakřičel dvakrát, když jsme dali Žižkovu dva góly."

Jandovi se teď na Ďolíčku křičí mnohem lépe. Přestal totiž kouřit. "Také se mi i senzačně zpívá, zvedl se mi rozsah hlasivek, přestal jsem chrchlat a mám pocit, že mám hlas mnohem zdravější. A jak se Janda k tomu rozhodnutí dostal? "Doktor mi řekl, ať se na to vykašlu, že už by to stačilo. Tak jsem ho poslechl."

