NA SKOK: Něrgešová rozdává nepotřebné věci svobodným matkám

"Z toho, co stát dává svobodným maminkám, se asi dá vyžít těžko. Proto si je hledám na internetu a přenechávám jim ty věci, aby měly aspoň něco. Ale na druhou stranu, vezměte si, kolik se rodí dětí. Z toho by ten stát zbankrotoval," řekla v rozhovoru s moderátorkou Terezou Tobiášovou.

Kolem mateřství a příjemných povinností s ním spojených se točilo celé povídání. Jak Laďka přiznala, o ničem jiném stejně nemluví. "Kojící mozek to všechno zatemní. I s manželem se bavíme jen o dítěti, a ne o tom, že Rusko zastavilo plyn. Dřív mě téma miminky a maminky nudilo, ale teď nudím všechny ostatní já," přiznala Něrgešová, která již téměř tři roky žije s manželem Jaroslavem Pleslem.



Laďka Něrgešová s manželem Jaroslavem Pleslem

V rozhovoru pro iDNES.tv rovněž uvedla, že mateřství plánovala již delší dobu, a dokonce počítala s variantou, že by vedle sebe nemusela mít partnera. "Sháněla jsem vhodného samce. Chtěla jsem dítě. připravovala jsem se na to a tři nebo čtyři roky zpátky jsem si spořila, abych měla peníze a pár let nemusela pracovat. I kdybych nedejbože byla svobodná matka," dodala.