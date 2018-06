NA SKOK: Nemám rád moderující modelky, přiznal Pavel Zuna

Zuna ale dodal, že tento model v Česku celkem dobře funguje, i když by osobně dal přednost jinému.

"Nechci vypadat zakysle vůči mladším kolegům, ale obecně je mi bližší ten model americký, kdy zprávy prezentují starší lidé. Těm se dá věřit a vědí, co říkají. I když věk je druhořadý. Pokud má člověk za sebou deset let práce a je mu třicet, nevidím důvod, proč by to nemohl být on, kdo zprávy moderuje," dodal Zuna, který tak nepřímo přiznal, že by Renátu Czadernovouu či Michaelu Ochotskou z Novy nezaměstnal.



Moderující modelky (na snímku Michaela Ochotská z Novy) nejsou Zunův šálek kávy

V rozhovoru s Vedranem Kovačevičem se řeč stočila i na šetření Primy, kvůli kterému Zuna o místo přišel. Jelikož odešel i z moderátorského postu, jeho kolegyně Mirka Čejková je bez partnera a nabízí se otázka, jestli je pro televizi výhodné, aby si ji v týmu nechávala.

"Já bych jí přál, aby to tak nebylo. Nevidím do plánů, nedovedu to říct, ale Mirce přeju všechno dobré. Pro ni samotnou taky nebylo lehké ze dne na den se dozvědět, že bude moderovat s někým jiným," dodal s tím, že ve prospěch Čejkové by mohl hrát fakt, že všichni moderátoři jsou placeni externě a od počtu služeb.

Pavel Zuna, který v televizích začínal v roce 1991, se s Primou rozloučil minulý měsíc. V druhé nejúspěšnější komerční televizi v Česku řídil zpravodajství a také ho moderoval. - čtěte Pavel Zuna skončil na Primě, televize tak šetří v časech krize