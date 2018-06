NA SKOK: Nebýt Kocába, z vlády bych už odešla, říká mluvčí Abbasová

Během necelých tří měsíců se Abbasové změnil život od základu. Práce je hodně, odpočinku málo. "Je to velmi hektické, je to změna o 360 stupňů. Ne že bych nebyla zvyklá pracovat, ba naopak, nicméně mě tahle náplň vyčerpává po všech stránkách," dodává Abbasová, jejíž pracovní den začíná kolem osmé ráno a končí ve večerních hodinách, a to často i o víkendech.

"Jede se prostě ‚durch‘. Jako tisková mluvčí musím panu ministrovi připravovat výstupy do médií, monitorovat média a navíc jsem přítomna veškerým schůzkám," vypočítává své aktivity.

Ministr Michael Kocáb a jeho nová mluvčí Lejla Abbasová, 29. ledna 2009

Jak dlouho v tomto pracovním nasazení setrvá, není v tuto chvíli jasné s ohledem na fakt, že kabinet vládne v demisi. Na náladě to nikomu nepřidává. "Nálada je teď pochmurná, trochu jsem ztratila motivaci, protože nevíme, jestli tady budeme sedět zítra, ale jede se dál," dodává Lejla Abbasová.

